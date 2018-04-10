Требуется копирайтер

КопирайтингЗакрыт6 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются авторы для написания уникальных, легко читаемых текстов 

этого сайта https://sportprognoz.pw/ 

6 лет назад
geomoney
Валодя 
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтинг текста

    Необходимо сделать копирайтинг текста https://itc.ua/articles/obzor-dell-new-xps-13-2018/ уникальность 60% по text.ru и поправить текст не от имени редакции, а со стороны описываем про серию 9370 что нового! но не пишим что в редакцию попал такая модель..... Исполнителя выберу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать текст О КОМПАНИИ для интернет магазина мёда

    Нужен продающий текст прорабатывающий доверие. Чтобы после прочтения этого раздела у человека было ощущение, что этот мёд можно покупать в этом магазине. ~1500 символов  -  Пожалуйста прикрепляйте три лучших работы в отклике к этой работе в направлении ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание (копирайтинг) статей для сайта. Тема:Автоматизация магазинов

    Нужен копирайтер для написания (а иногда корректировки) статей по темам: Управление и автоматизация: [list][*]цепей поставок (Supply Chain management):[*]розничного магазина, [*]склада, [*]производства, [*]торговых агентов[*]управления запасами[*]управления дистрибуцией.[/list]Присылая заявку, обязательно приложите 5-10 ваших работ (ссылками либо в pdf). Укажите ваши ожидания по оплате. Средняя ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтеры на тематику мобильных телесистем

    На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека. Тематика - Мобильные телесистемы Обязательные условия - вы живете в России, у вас есть доступ к телефонному номеру МТС. Основная работа будет ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется копирайтер для написания 15 текстов на тему строительства

    [b]Задача[/b]: написать описания 15 товаров для каталога продукции (строительные материалы: профнастил, металлочерепица, водосточные системы и т.д.) [b]Объем текста[/b]: от 2500 до 3500 знаков. [b]Цель текста[/b]: Продать товар и продвинуть сайт в поисковых системах. [b]Дополнительная информация[/b]: Текст должен быть разделен на абзацы, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание шаблонного текста по аксессуарам для ванной

    Нужно написать один текст, в который будут в нужных местах вставляться ключевые слова. Этот текст будет размещаться сразу в большом количестве категорий. Т.е. текст должен быть абстрактным, в нём не нужно писать про какой-то именно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать статью описание программы + инструкция по установке

    $3

    Добрый день. Требуется написать статью-описание программы (VPN клиент для безопасного серфинга в сети интернет). В статье отразить вопросы: 1) Описание программы, для чего она. 2) Основные возможности программы. 3) Преимущества и недостатки программы 4) Инструкцию по установке с изображениями (изображения приложить). 5) ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание статьи для блога. Тематика / Инструменты и оборудование.

    $3

    Требуется написание статьи для блога интернет-магазина / https://budcraft.ua Тематика / Инструменты и оборудование. Объем текста / 3000 сбп. Оплата / $3,5 за текст. Есть подробное письменное ТЗ по запросу. Возможно сотрудничество на постоянной основе.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Составить описание для кухонь

    На сайте есть каталог с фото и техническими характеристиками, но нам нужен продающий сео контент. Поэтому есть необходимость в услугах копирайтера со складным слогом). В общем уникальность 100%, объем 1,5 тысячи збп., в каждый текст ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад