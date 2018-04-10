Ищу копирайтера для написания статей на блог о компьютерах

Здравствуйте. Ищу ответственного копирайтера на постояннуюработу для написания статей на блог, посвященный компьютерной технике и о всем что с ней связано.

Нужно будет писать статьи по темам о комплектующих (от А доЯ), о том как они работают, какие характеристики в них есть и для чего они предназначены. О программах, устройствах, которые подключаются к компьютеру, обзоры, рейтинги, о сборке компьютера, о том, как пользоваться различными устройствами.

Ищу специалиста, который отлично ориентируется в большом ассортименте компьютерных комплектующих и может рассказать о них на понятном языке. Обязательны знания и опыт работы с компьютерами, сборкой, программами,

приветствуется опыт в продажах компьютерной техники и желательно чтобы было техническое образование.

Плачу 50 руб. за 1000 знаков. Буду рассматривать повышение оплаты, в зависимости от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько месяцеввперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 20-25 штук в месяц с размером от 2000-8000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Жду ваших предложений. Спасибо!