technic63

Андрей Андреев technic63

 
36 летРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
KattyBrunette
Екатерина 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Перевод новостей(с английских сайтов) по компьютерной тематике
Заказчик понятно отвечает на все вопросы, подсказывает дополнительную информацию для выполнения работы, оплата производится в срок.
Отличная работа, все сделано в срок. Рекомендую.
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divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$90
10 баллов
7 лет назад
Верстка Адаптивного шаблон для Wordpress
Все прошло отлично! Заказчик приятен в общении, четко и оперативно разъясняет все возникающие вопросы. Рекомендую Андрея к сотрудничеству!
Огромное человеческое "спасибо" Виктору за его профессионализм. Вся работа выполнена в срок и по высшему разряду. Рекомендую.
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