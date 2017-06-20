Задача: Требуется написать текст по теме "Какие сроки службы бывают у ноутбуков и можно их увеличить?" Title: Срок службы ноутбука: сколько по времени и как можно его увеличить? Заголовок H1: Какие сроки службы бывают у ноутбуков и ...
- $5Рерайтинг11 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте, нужен копирайтер для написания 50 статей на блог о компьютерах(комплектующие,принципы работы, сборка, выбор, настройка, покупка, рекомендации). Оплата 50р/1000сим. Объем статей в среднем 4000-5000 символ. Своевременную оплату гарантирую. Свою цену в заявке НЕ предлагать. Требования: Иметь опыт с ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Всем привет. Нужен перевод новостей с зарубежных сайтов по компьютерной тематике. Перевод может быть не с нуля. Можно через google переводчик например или любую другую программу перевода, и после перевода надо довести статью до логического смысла так как переводчик ...Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Ищу ответственного копирайтера на постояннуюработу для написания статей на блог, посвященный компьютерной технике и о всем что с ней связано. Нужно будет писать статьи по темам о комплектующих (от А доЯ), о том как они ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $90
Сверстать адаптивный шаблон на Wordpress по PSD макету. ТЗ прилагаю. Макет https://yadi.sk/d/AkxcCvWW3JVZ83HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад