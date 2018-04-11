Наполнение сайта описание товаров

Написание карточек товара для сайта https://www.vaillant.ua/dlia-klientiv/

Существующие тексты нужно переписать более простым языком (но сохраняя все техническое описание без изменений).

Вся нужная информация, структура карточки товара и пример, как описание должно выглядеть в итоге, предоставляются.

Всего примерно более 20 позиций.

Текст должен быть на двух языках (украинский и русский)