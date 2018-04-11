Написать статью описание программы + инструкция по установке

Добрый день.

Требуется написать статью-описание программы (VPN клиент для безопасного серфинга в сети интернет).

В статье отразить вопросы:

1) Описание программы, для чего она.

2) Основные возможности программы.

3) Преимущества и недостатки программы

4) Инструкцию по установке с изображениями (изображения приложить).

5) Расписать для каких операционных систем доступно Windows, MacOS.

6) Есть ли расширения для известных браузеров. Яндекс, Chrome, Firefox.

7) Расписать есть ли мобильная версия для устройств на базе iOS и Android

8) Приложить ссылку на видео с youtube.com

Главная задача написать статью с полным раскрытием темы.

После прочтения статьи больше не нужно искать статьи на аналогичную тему.

Не употреблять сложные для объяснения слова - (компьютерный сленг) либо расшифровывать их значение для простого пользователя.

Нужно просто, понятно и со вкусом раскрыть тему.

Уникальность по etxt не ниже 95%

Проверить на орфографию/стилистику:

на text.ru

на glvrd.ru

Объем: 3000тыс символов без пробелов.

Пояснения к оформлению:

Заголовки выделить отдельным цветом, важные места в тексте выделить аналогично.

Итог:

К сдаче предъявляется:

1) Статья + изображения.

П.С. программ много - могу выдавать хоть каждый день по несколько заказов.