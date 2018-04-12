Написать вступительную речь для конференции http://scif2018.com/ru/ тезисы дополнительные вышлю исполнителю
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Здравствуйте!
Нужен копирайтинг по натяжным потолкам.
Объем примерно 50-70 текстов по 1500-2500 зн.
От вас связь голосом обязательна, цена за 1000 знаков.
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