Написание текстов для сайта

Написать вступительную речь для конференции http://scif2018.com/ru/ тезисы дополнительные вышлю исполнителю
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Привет! Нужны текста для сайта, тематика спортивная обувь. Примерно на 1500 знаков каждый, 25 текстов.
В отклике пожалуйста указывайте сумму и сроки за которые вы готовы написать. Текста должны быть уникальные, СЕО направленные, общие ключи и примеры текстов я дам.
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