Статья про сборку 3D-принтера

Нужно написать статью-инструкцию по самостоятельной сборке 3D-принтера. Можно ограничиться качественным рерайтингом нескольких источников (просто переписывать одну статью на эту тему не нужно!), но понадобится хотя бы минимальное понимание тематики 3D-печати. Объём статьи: 5000-7000 символов б.п.

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