Статья про сборку 3D-принтера

КопирайтингЗакрыт8 заявок237 просмотров
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Нужно написать статью-инструкцию по самостоятельной сборке 3D-принтера. Можно ограничиться качественным рерайтингом нескольких источников (просто переписывать одну статью на эту тему не нужно!), но понадобится хотя бы минимальное понимание тематики 3D-печати. Объём статьи: 5000-7000 символов б.п.

Ссылки на хорошие материалы по теме:

В тексте нужно использовать указанные ниже заголовок и подзаголовки:

  • Заголовок: Собираем 3D-принтер своими руками: пошаговая инструкция
  • Подзаголовок: Можно ли сделать 3Д принтер своими руками из подручных средств
  • Подзаголовок: Как собрать самодельный дешевый 3д принтер своими руками
Ключевые запросы можно склонять и разбавлять, использовать в подзаголовках и любых других фрагментах текста.

Основные ключи:

  • 3d принтер своими руками пошаговая инструкция (обязательно! ключ должен быть размещён в первом абзаце текста)
  • 3д принтер своими руками пошаговая инструкция (обязательно! в любой части текста)
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В заявках, пожалуйста, указывайте стоимость работ за 1000 символов б.п.
6 лет назад
haitzer
Ко Мика 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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