Нужен автор для написания статей на сайт (разово)

Ищу исполнителя с опытом работы по IT тематике и возможностью показать соответствующие портфолио (примеры своих работ). [u]Буду рад рассмотреть предложения как новичков сервиса, так и опытных авторов.[/u] Необходимо подготовить (рерайтинг) 5 информационных статей. Объем текста до 2 ...
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Здравствуйте. Требуется авторы (рерайты) для написания определенного количества статей по медицинской тематике, а конкретно по заболеванию носа.
С меня:
1) Объем для написания текста, примерно 100 статей
2) Хорошие и легко вписываемые ключевики.
3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов".
4) Оплата сбербанком или вебмани.
С вас:
1) Структурированные, хорошо оформленные тексты. Разбитие текста на подзаголовки. Списки, сноски, цитаты.
2) Понимание темы. Предпочтение будет отдаваться людям разбирающимся в заданной тематике медицины.
3) Качественный рерайт с нескольких источников.
Пожалуйста, напишите почему подходите именно вы. Рассматриваю заявки от 50 до 60 рублей за 1000.
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