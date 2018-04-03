Нужно писать информационные тексты для медицинского сайта

Ищу рерайтеров, которые будут писать тексты на информационный сайт медицинской тематики. Нужно написать более 300 статей.

Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются.

Требования к тексту:

- соблюдения требований по размеру текста;

- хороший уровень русского языка;

- органичное вписывание обязательных фраз;

- уникальность не менее 90%.

Со своей стороны гарантируем:

1. Быструю оплату без задержек.

2. Если на Webmoney, то без комиссии (берем на себя 0,8%, которые требует WebMoney).

3. Большое количество заказов.

Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. После 10 принятых текстов ставка повышается до 45 рублей. Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

Заказы есть всегда работы хватит всем. Жду ваших откликов к проекту.