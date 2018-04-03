Нужно сделать рерайт по тематике "Казино вулкан" и "Азартные игры в казино онлайн" Уникальность должна быть не менее 90% , тексты низкого качества содержания, много воды в тесте, длина текста 2000 символов без пробелов. Сейчас нужно ...
Нужно писать информационные тексты для медицинского сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу рерайтеров, которые будут писать тексты на информационный сайт медицинской тематики. Нужно написать более 300 статей.
Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются.
Требования к тексту:
- соблюдения требований по размеру текста;
- хороший уровень русского языка;
- органичное вписывание обязательных фраз;
- уникальность не менее 90%.
Со своей стороны гарантируем:
1. Быструю оплату без задержек.
2. Если на Webmoney, то без комиссии (берем на себя 0,8%, которые требует WebMoney).
3. Большое количество заказов.
Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. После 10 принятых текстов ставка повышается до 45 рублей. Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
Заказы есть всегда работы хватит всем. Жду ваших откликов к проекту.
- Похожие заказы
- $10Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу исполнителя с опытом работы по IT тематике и возможностью показать соответствующие портфолио (примеры своих работ). [u]Буду рад рассмотреть предложения как новичков сервиса, так и опытных авторов.[/u] Необходимо подготовить (рерайтинг) 5 информационных статей. Объем текста до 2 ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать качественный рерайт текстов из видео. При рерайте следует учесть что из этого будет снято видео! По сути это рерайт сценария к видео. Предпочтение отдается человеку который смыслит в тематике! всего примерно 70 тыщь знаков интересует цена за ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Требуется автор(рерайт) для постоянных заказов по медицинской тематике, а конкретно беременности. С меня: 1) Постоянные объемы, от 50к знаков в неделю; 2) Хорошие и легко вписываемые ключевики; 3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов"; 4) Оплата яндексами. ...Рерайтинг33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Из печатного, но плохого качества. Файн Ридер не оценил). Текст на русском. Немного вставки - на иностранном, но их мало. Цена за 1 тыс. зн.?Рерайтинг50 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать рерайт 3-х статей на детские тематики (не одежда). 2-3 ключа даю, с вас ещё 2-3, на каждую статью. Статьи не большие, 1300-1500 знаков. Понравившиеся статьи скину. Актуальность 100%не прошу, достаточно 60-70, главное присутствие ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужны статьи про различные программы тренировок на разные части тела и группы мышц , про правильное питание и диету. Работа очень простая, мягко говоря рерайт, перепечатка текста своими словами.Рерайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу рерайтера для написания текстов на сайт про психологию. Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов без пробелов - от 30р (в зависимости от сложности). Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% проверка с помощью [url=http://text.ru/]http://text.ru[/url]Рерайтинг21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача: написание и оформление информационных статей по теме хоккей, фигурное катание и все что с ними связано, согласно Т.З. От автора - понимание специфики этих видов спорта. Необходимо в месяц 20-30 статей. Возможна частичная предоплата. От ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Перед запуском сайта требуется его базовое наполнение. А именно, нужно добавить 30 уникальных (от 70%) новостей об актуальных скидках и распродажах города (г. Казань, но это не очень важно, делайте просто по ТЗ). Более подробное ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад