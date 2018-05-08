Сделать рерайт коммерческих текстов для страниц товаров и категорий

Здравствуйте, требуется сделать рерайт коммерческих текстов на страницы товаров и категорий для сайта по производству пищевого оборудования. Есть около 50-60 текстов, под один город, нужно сделать их рерайт дважды, на два других города, исходные тексты предоставлю, технические требования и нюансы опишу в переписке.