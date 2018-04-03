Требуется рерайтер

РерайтингЗакрыт6 заявок156 просмотров
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Нужна серия однотипных статей на тему - производство и продажа плит перекрытия.

Оплата 45р\ 1000зн. б.п. 

Оплата WMR, Qiwi.

Каждая статья - в пределах 1000-1500 знаков б.п.  В качестве источников используйте не менее двух разных сайтов.

Одному исполнителю выдается не более 2-х статей в одни руки ( указывайте, 1 или 2 готовы взять ).

Срок исполнение - 24 часа с момента получения ТЗ. 

К каждой статье прилагается Тех.Задание по которому нужно написать статью. Все тексты проверяются редактором.  

Требования: Опыт написания статей статей на коммерческие сайты. Большой словарный запас. Уникальность текста от 90% по advego. Работать строго по ТЗ.

6 лет назад
Y-post
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
16 часов назад
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