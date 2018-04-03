Требуется рерайтер

Нужна серия однотипных статей на тему - производство и продажа плит перекрытия.

Оплата 45р\ 1000зн. б.п.

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Каждая статья - в пределах 1000-1500 знаков б.п. В качестве источников используйте не менее двух разных сайтов.

Одному исполнителю выдается не более 2-х статей в одни руки ( указывайте, 1 или 2 готовы взять ).

Срок исполнение - 24 часа с момента получения ТЗ.

К каждой статье прилагается Тех.Задание по которому нужно написать статью. Все тексты проверяются редактором.

Требования: Опыт написания статей статей на коммерческие сайты. Большой словарный запас. Уникальность текста от 90% по advego. Работать строго по ТЗ.