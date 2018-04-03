Рерайтинг текста (из курсовой рыботы)

Объем исходного текста – 10 страниц, 3185 слов (22141 символ без пробелов).

Представлена 2 глава курсовой работы по дисциплине "Макроэкономика". Тема: "Государственный долг: причины возникновения и функции в современной рыночной экономике".

Нужно произвести рерайт текста, повысив уникальность до 70% по проверке через сервис antiplagiat.ru.

Текст должен быть связным, можно добавлять информацию из других источников (без потери смысловой составляющей). Количество символов в финальном варианте может быть больше, чем в исходном (но не меньше).