Рерайтинг текста (из курсовой рыботы)

Ищу исполнителя с опытом работы по IT тематике и возможностью показать соответствующие портфолио (примеры своих работ). [u]Буду рад рассмотреть предложения как новичков сервиса, так и опытных авторов.[/u] Необходимо подготовить (рерайтинг) 5 информационных статей. Объем текста до 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объем исходного текста – 10 страниц, 3185 слов (22141 символ без пробелов).
Представлена 2 глава курсовой работы по дисциплине "Макроэкономика". Тема: "Государственный долг: причины возникновения и функции в современной рыночной экономике".
Нужно произвести рерайт текста, повысив уникальность до 70% по проверке через сервис antiplagiat.ru.
Текст должен быть связным, можно добавлять информацию из других источников (без потери смысловой составляющей). Количество символов в финальном варианте может быть больше, чем в исходном (но не меньше).
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