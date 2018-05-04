Cделать рерайт статей

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Уникальность должна быть не менее 90% , тексты низкого качества содержания, много воды в тесте, длина текста 2000 символов без пробелов.

Сейчас нужно 10 текстов. После будет заказ повторяться.