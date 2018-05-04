Статья со спортивной направленностью

Объем исходного текста – 10 страниц, 3185 слов (22141 символ без пробелов). Представлена 2 глава курсовой работы по дисциплине "Макроэкономика". Тема: "Государственный долг: причины возникновения и функции в современной рыночной экономике". Нужно произвести рерайт текста, повысив уникальность ...
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Нужны статьи про различные программы тренировок на разные части тела и группы мышц , про правильное питание и диету. Работа очень простая, мягко говоря рерайт, перепечатка текста своими словами.
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