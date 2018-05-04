Ищу копирайтера для написания простых текстов

Здравствуйте!

Для постоянного сотрудничества ищу копирайтера для работы.

Необходимо будет писать тексты для подобного рода проектов - http://pro-normaten.ru/

Т.е. это обзорный сайт какого-либо препарата.

Каждый сайт будет состоять из 15-30 статей объемом от 1500 до 5000 знаков.

Ваша задача будет написать эти статьи и перелинковать материалы между собой.

Обратите внимание на проект, как часто они ссылаются на свои другие статьи. Вам нужно будет сделать также.

Требования к статьям:

1. Делаем рерайт текста с уникальностью от 85% по text.ru

2. В тексте мы пишем от лица руководителя блога и обращаемся к читателям. Пример стилистики вы также можете посмотреть на http://prourotrin.ru/

3. Материалы сайта должны создавать общую экспертность и показывать, что мы досконально изучили препарат и теперь рассказываем о нем в рамках нашего блога

4. Главная задача блога - дать максимально подробную информацию о препарате и увести посетителей на статью о том, где купить данный препарат. Там будет ссылка на официальный сайт. Пример такой статьи - http://prourotrin.ru/gde-mozhno-kupit-zakazat-urotrin/

5. Для статей будут даны рекомендации по кол-ву знаков, требований по вхождениям ключевых слов нет. Главное, чтобы статья была максмаильно понятной, подробной и написана в нужной стилистике

6. Для каждой статьи пишем также description и цепляющий заголовок

7. Если при написании текста видете картинку или скрин, который хорошо бы дополнил статью, то просьба вставлять эти картинки в текст

Для каждого из сайтов вам будут даны темы статей.

Оплата: 50 руб/1 тыс. знаков без пробелов

В заявке просьба указать, какое кол-во знаков примерно сможете выписывать в день

Всего нужны тексты для 5 сайтов, это примерно около 100 статей (плюс/минус).