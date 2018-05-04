Ищу копирайтера для написания простых текстов

Объем исходного текста – 10 страниц, 3185 слов (22141 символ без пробелов). Представлена 2 глава курсовой работы по дисциплине "Макроэкономика". Тема: "Государственный долг: причины возникновения и функции в современной рыночной экономике". Нужно произвести рерайт текста, повысив уникальность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Для постоянного сотрудничества ищу копирайтера для работы.
Необходимо будет писать тексты для подобного рода проектов - http://pro-normaten.ru/
Т.е. это обзорный сайт какого-либо препарата.
Каждый сайт будет состоять из 15-30 статей объемом от 1500 до 5000 знаков.
Ваша задача будет написать эти статьи и перелинковать материалы между собой.
Обратите внимание на проект, как часто они ссылаются на свои другие статьи. Вам нужно будет сделать также.
Требования к статьям:
1. Делаем рерайт текста с уникальностью от 85% по text.ru
2. В тексте мы пишем от лица руководителя блога и обращаемся к читателям. Пример стилистики вы также можете посмотреть на http://prourotrin.ru/
3. Материалы сайта должны создавать общую экспертность и показывать, что мы досконально изучили препарат и теперь рассказываем о нем в рамках нашего блога
4. Главная задача блога - дать максимально подробную информацию о препарате и увести посетителей на статью о том, где купить данный препарат. Там будет ссылка на официальный сайт. Пример такой статьи - http://prourotrin.ru/gde-mozhno-kupit-zakazat-urotrin/
5. Для статей будут даны рекомендации по кол-ву знаков, требований по вхождениям ключевых слов нет. Главное, чтобы статья была максмаильно понятной, подробной и написана в нужной стилистике
6. Для каждой статьи пишем также description и цепляющий заголовок
7. Если при написании текста видете картинку или скрин, который хорошо бы дополнил статью, то просьба вставлять эти картинки в текст
Для каждого из сайтов вам будут даны темы статей.
Оплата: 50 руб/1 тыс. знаков без пробелов
В заявке просьба указать, какое кол-во знаков примерно сможете выписывать в день
Всего нужны тексты для 5 сайтов, это примерно около 100 статей (плюс/минус).
- Похожие заказы
- Рерайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно подчистить и немого сократить 1000 описаний анкет. Работа несложная и быстрая, ориентировочно на несколько часов. Заинтересованным лицам вышлю пример. Бюджет обсуждается, но хотелось бы уложиться в 15-20 баксов, сдать к вечеру/утру.Завершен6 лет назад
Нужно порядка тридцати статей, от 1000 до 1500 символов каждая. Статья будет посвящена лечению тазобедренного сустава. Ищем рерайтера, который сможет грамотно сделать рерайт с наших источников. Пишите[b] ваши расценки сразу в проекте[/b] и присылайте [b]пример статьи по околомедицинской/медицинской ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Текст должен пройти на уникальность на портале antiplagius не менее 80 % при этом остаться читабельным сохраняю смысловую нагрузку. Оплата после выполнения задания. Указывайте срок и цену.Завершен6 лет назад
- $11
Нужно сделать рерайт по тематике "Казино вулкан" и "Азартные игры в казино онлайн" Уникальность должна быть не менее 90% , тексты низкого качества содержания, много воды в тесте, длина текста 2000 символов без пробелов. Сейчас нужно ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны статьи про различные программы тренировок на разные части тела и группы мышц , про правильное питание и диету. Работа очень простая, мягко говоря рерайт, перепечатка текста своими словами.Рерайтинг19 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте!!!! Можете написать статью про сбалансированное питание или диету(диета любая на Ваше усмотрение)???, четкая диета по дням , которая поможет людям. Статья- 1300-1500(max)знаковРерайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна серия однотипных статей на тему - производство и продажа плит перекрытия. Оплата 45р\ 1000зн. б.п. Оплата WMR, Qiwi. Каждая статья - в пределах 1000-1500 знаков б.п. В качестве источников используйте не менее двух разных сайтов. Одному исполнителю выдается ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Нужен опытный автор для написания 30 статей строительной тематики, который сможет написать простой и понятный текст без растягивания статьи в эпопею. Без воды, без орфографических и стилистических ошибок, четко по плану статьи. Иметь понятие в строительной ...Рерайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны статьи про различные программы тренировок на разные части тела и группы мышц , про правильное питание и диету. Работа очень простая, мягко говоря рерайт, перепечатка текста своими словами.Завершен6 лет назад