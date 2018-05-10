Рерайтинг текстов по юриспруденции

Наталья отличный заказчик! Доступно и в деталях объяснила поставленную задачу. Во время исполнения заказа, быстро отвечала на возникшие вопросы, всегда была в сети. И что очень важно, к одной непредвиденной ситуации отнеслась с пониманием и перенесла на 2 часа дедлайн, за что ей огромное спасибо. Советую!