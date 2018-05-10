Рерайтинг текстов по юриспруденции

РерайтингЗавершен2 заявки211 просмотров
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Нужен рерайтинг нескольких текстов. Уникальность проверяется по текст.ру - от 50%.

Уголовный кодекс, уголовное право, жилищное право.

Без ключей. Смысл и объем текста нужно сохранить.

Исходник - в личку потенциальному исполнителю. Объём 1 текста - 3-5 тыс. збп.

Стоимость работы - 25 руб. за 1000 збп.

Оплата - ЯД, вебмани, карта Сбербанка, Киви.

Срок - до 23-24 часов по Москве,  сегодня - 7.05.2018 г.

6 лет назад
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Miakova
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$6
1 день
Ирина очень хорошо справилась с задачей. Сроки были сжатыми и, для новичка, Ирина сделала все довольно быстро. Спасибо! Буду обращаться еще.
Наталья отличный заказчик! Доступно и в деталях объяснила поставленную задачу. Во время исполнения заказа, быстро отвечала на возникшие вопросы, всегда была в сети. И что очень важно, к одной непредвиденной ситуации отнеслась с пониманием и перенесла на 2 часа дедлайн, за что ей огромное спасибо. Советую!
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