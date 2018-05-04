Рерайт текстов для он-лайн self-serve ad platform

Всем привет. Ищу человека который сможет помочь прописать минус слова, и заголовки для Яндекс. Директа. Плюс отсортирует запросы. Как все делать покажу. Но в любом случае предпочтение отдается человеку с опытом подобной работы. Пишите как скоро ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗСделать рерайт всех текстов с сайта https://trafficbox.com/ (Кроме Privacy Policy, Refund Policy, Terms and Conditions) на русском и после утверждения текста – на английском (Все текста на русском и англhttps://www.sendspace.com/file/366nam
https://www.sendspace.com/file/fmnfrq
Все текста должны быть с учётом SEO оптимизации. Текст должен быть уникальный и призывающий к тому чтобы попробовать наш сервис, и подчёркнутыми преимуществами нашей платформы
Ключевые моменты, которые нужно подчеркнуть (but it's not all):
Для адвертов
Launch powerful campaigns across our DSP and direct publisher networkto maximize ad campaign efficiencyExtend your audience across channelsWe enable advertisers to be seen by the right audience in the right place and at the right time.
Для паблишеров
Utilize our our multifaceted demand to ensure you get the best revenue from your inventory.We offer our publishers anti-malware scanning technology, comprehensive creative control, and the ability to block irrelevant verticals of advertisers, or specific unwanted advertisersWe guarantee fair payment without delay.Maximize your revenue by using together all marketing tools. Sell video views, banner spots, popunders and mobile traffic in one place.TrafficBox shows full-path reporting that takes all environments into account, inclusive of desktop and mobile web.Вот примеры:http://www.adperium.com/
http://www.admanmedia.com/setLng=en
https://adacts.com/publishers.html
Описание базовых понятий - http://rtb-media.ru/wiki/
МЫ:- Self-serve efficient advertising platform for publishers and advertisers
- AdNetwork
- AdServer
- DSP
Нужно подправить:
- It's time to switch to TrafficBox - оставить "TrafficBox" is based on the concept of having all possible advertising and marketing tools with lots of targeting options on deck ("in one box"). - остальное переписать
- Information for Advertisers – сделать меньше текста, но чтобы осталась суть
- Information for Publishers - сделать меньше текста, но чтобы осталась суть
- Who Are We? - переписать полностью. Убрать principle of B2B - «Business to Business». - так как мы будем оказывать услуги не только для кампаний, но и для частных лиц
В слайдеры на главной добавить информацию:
- о Progarammatic алгоритмах закупки - Our algorithms determine the highest value inventory to bid on and the most effective time and price to bid on it.
- о том что траффик на нашей платформе не только от наших прямых паблишеров но от SSP on a real-time bidding basis
- о том что Anti-fraud меры и bot generated inventory detection tools разработанные нашей командой в совокупности с интеграцией c malware scanning solution TheMediaTrust гарантируют high quality of traffic within our network.
Сделать рерайт в FAQ раздела - What are the TrafficBox benefits? Why should I work with you? - переписать с учётом вышеизложенного
По окончанию текстов для сайта, нужно будет ещё краткое резюме о нашей платформе и том что мы делаем для заполнения описания компании в профилях LinkedIn, FaceBook и регистрации на тематических форумах и базах типа crunchbase
- Похожие заказы
- $50Рерайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен рерайтинг нескольких текстов. Уникальность проверяется по текст.ру - от 50%. Уголовный кодекс, уголовное право, жилищное право. Без ключей. Смысл и объем текста нужно сохранить. Исходник - в личку потенциальному исполнителю. Объём 1 текста - 3-5 тыс. збп. Стоимость ...Завершен6 лет назад
Есть страница гороскопа, там много данных, общая информация. Нужно сделать из нее версию для мужчин и для женщин. Поэтому нужно, чтобы женскую версию делала девушка, а мужскую - мужчина. То есть нужно 2 автора. Все исходники я дам, ...Завершен6 лет назад
- $90
Здравствуйте! Для постоянного сотрудничества ищу копирайтера для работы. Необходимо будет писать тексты для подобного рода проектов - http://pro-normaten.ru/ Т.е. это обзорный сайт какого-либо препарата. Каждый сайт будет состоять из 15-30 статей объемом от 1500 до 5000 знаков. Ваша задача будет ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно подчистить и немого сократить 1000 описаний анкет. Работа несложная и быстрая, ориентировочно на несколько часов. Заинтересованным лицам вышлю пример. Бюджет обсуждается, но хотелось бы уложиться в 15-20 баксов, сдать к вечеру/утру.Завершен6 лет назад
Нужно порядка тридцати статей, от 1000 до 1500 символов каждая. Статья будет посвящена лечению тазобедренного сустава. Ищем рерайтера, который сможет грамотно сделать рерайт с наших источников. Пишите[b] ваши расценки сразу в проекте[/b] и присылайте [b]пример статьи по околомедицинской/медицинской ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Текст должен пройти на уникальность на портале antiplagius не менее 80 % при этом остаться читабельным сохраняю смысловую нагрузку. Оплата после выполнения задания. Указывайте срок и цену.Завершен6 лет назад
- $11
Нужно сделать рерайт по тематике "Казино вулкан" и "Азартные игры в казино онлайн" Уникальность должна быть не менее 90% , тексты низкого качества содержания, много воды в тесте, длина текста 2000 символов без пробелов. Сейчас нужно ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны статьи про различные программы тренировок на разные части тела и группы мышц , про правильное питание и диету. Работа очень простая, мягко говоря рерайт, перепечатка текста своими словами.Рерайтинг19 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте!!!! Можете написать статью про сбалансированное питание или диету(диета любая на Ваше усмотрение)???, четкая диета по дням , которая поможет людям. Статья- 1300-1500(max)знаковРерайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад