Рерайт текстов для он-лайн self-serve ad platform

ТЗСделать рерайт всех текстов с сайта https://trafficbox.com/ (Кроме Privacy Policy, Refund Policy, Terms and Conditions) на русском и после утверждения текста – на английском (Все текста на русском и англ https://www.sendspace.com/file/366nam

https://www.sendspace.com/file/fmnfrq

Все текста должны быть с учётом SEO оптимизации. Текст должен быть уникальный и призывающий к тому чтобы попробовать наш сервис, и подчёркнутыми преимуществами нашей платформы

Ключевые моменты, которые нужно подчеркнуть (but it's not all):

Для адвертов

Launch powerful campaigns across our DSP and direct publisher networkto maximize ad campaign efficiencyExtend your audience across channelsWe enable advertisers to be seen by the right audience in the right place and at the right time.

Для паблишеров

Utilize our our multifaceted demand to ensure you get the best revenue from your inventory.We offer our publishers anti-malware scanning technology, comprehensive creative control, and the ability to block irrelevant verticals of advertisers, or specific unwanted advertisersWe guarantee fair payment without delay.Maximize your revenue by using together all marketing tools. Sell video views, banner spots, popunders and mobile traffic in one place.TrafficBox shows full-path reporting that takes all environments into account, inclusive of desktop and mobile web.Вот примеры:http://www.adperium.com/

http://www.admanmedia.com/setLng=en

http://exponential.com/

http://avazuinc.com/home/

https://www.propelmedia.com/

https://hilltopads.com/

https://adacts.com/publishers.html

http://popcash.net/

https://www.rtxplatform.com/

Описание базовых понятий - http://rtb-media.ru/wiki/

МЫ:- Self-serve efficient advertising platform for publishers and advertisers

- AdNetwork

- AdServer

- DSP

Нужно подправить:

It's time to switch to TrafficBox - оставить "TrafficBox" is based on the concept of having all possible advertising and marketing tools with lots of targeting options on deck ("in one box"). - остальное переписать

Information for Advertisers – сделать меньше текста, но чтобы осталась суть

Information for Publishers - сделать меньше текста, но чтобы осталась суть

Who Are We? - переписать полностью. Убрать principle of B2B - «Business to Business». - так как мы будем оказывать услуги не только для кампаний, но и для частных лиц

В таком ключе:We offer technological tools for sale and purchase of advertising and provide support in organizing advertising campaigns therefore improving online sales and brand recognizability regardless of the business sector and according to the customer’s marketing goals.Our concept “AdZone” allows coordinating traffic streams in the most optimal way. Traffic can be sorted by type. Also client can define own customized settings, including the variation in price for each type of traffic. Our system provides detailed statistic reports for each individual AdZone.Our Technology enables accurate tracking, measurement and reporting of our clients’ digital marketing activity

В слайдеры на главной добавить информацию:

о Progarammatic алгоритмах закупки - Our algorithms determine the highest value inventory to bid on and the most effective time and price to bid on it.

о том что траффик на нашей платформе не только от наших прямых паблишеров но от SSP on a real-time bidding basis

о том что Anti-fraud меры и bot generated inventory detection tools разработанные нашей командой в совокупности с интеграцией c malware scanning solution TheMediaTrust гарантируют high quality of traffic within our network.

Simply contact us or signup and you can be sure that we will exceed your expectations.

Сделать рерайт в FAQ раздела - What are the TrafficBox benefits? Why should I work with you? - переписать с учётом вышеизложенного

По окончанию текстов для сайта, нужно будет ещё краткое резюме о нашей платформе и том что мы делаем для заполнения описания компании в профилях LinkedIn, FaceBook и регистрации на тематических форумах и базах типа crunchbase