Минус слова + заголовки для Я.Директа

Нужен рерайтинг нескольких текстов. Уникальность проверяется по текст.ру - от 50%. Уголовный кодекс, уголовное право, жилищное право. Без ключей. Смысл и объем текста нужно сохранить. Исходник - в личку потенциальному исполнителю. Объём 1 текста - 3-5 тыс. збп. Стоимость ...
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Всем привет. Ищу человека который сможет помочь прописать минус слова, и заголовки для Яндекс. Директа. Плюс отсортирует запросы. Как все делать покажу. Но в любом случае предпочтение отдается человеку с опытом подобной работы.
Пишите как скоро готовы приступить. Есть ли опыт. И сколько стоит ваша работа.
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