Минус слова + заголовки для Я.Директа

Всем привет. Ищу человека который сможет помочь прописать минус слова, и заголовки для Яндекс. Директа. Плюс отсортирует запросы. Как все делать покажу. Но в любом случае предпочтение отдается человеку с опытом подобной работы.

Пишите как скоро готовы приступить. Есть ли опыт. И сколько стоит ваша работа.