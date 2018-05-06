Ищем автора: рерайт в инфостиле по медицине, более 100 статей, 50р/100

Здравствуйте, уважаемые исполнители!

Ищем автора на постоянную основу по теме медицины. Тематиказаказов мужские болезни/потенция/сексология.

Объем заказа более 100 статей. Длина текстов 6-12 тыс.символов без пробелов.

К каждой статье индивидуальное ТЗ с планом статьи, сосписком рекомендуемых слов в точном и разбавочном вхождении.

Требования к текстам, примеры выполнения работ, условиясотрудничества и редакционная политика - https://yadi.sk/i/pyeoKtL43VXFwL (инструкциюлучше скачать на компьютер для удобного ознакомления).

Автор грамотный и ответственный. Высокие навыки работы стекстами (орфография, пунктуация, грамматика, стилистика, отсутствие тавтологий,

воды) и компетенция в тематике (опыт авторства или редактуры текстов по теме,

образование, работа в этой сфере, высокие знания и другое) обязательны.

Ключевой фактор сотрудничества - хорошие, качественные и полезные тексты для людей,

информационный стиль написания: максимум полезной информации, минимум воды и

вводных слов.

Готовы платить 50 рублей за 1000 символов без пробелов.

По срокам требуется выдавать в сутки одну-две статьихорошего качества.

Этот заказ лишь для привлечения вашего внимания.

Перед обращением в личку внимательно изучите инструкцию дляавторов (в ней содержатся все требования и условия сотрудничества) и пришлите

пример одной своей лучшей работы (ссылкой на публикацию или текст в формате MS Word).

Новичкам, неуверенным и сомневающимся авторам просьба небеспокоить.

Открыты к диалогу и обсуждению всех моментов заказа.