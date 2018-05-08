Нужны рерайты копирайтов для публикации в Миралинкс

Есть страница гороскопа, там много данных, общая информация. Нужно сделать из нее версию для мужчин и для женщин. Поэтому нужно, чтобы женскую версию делала девушка, а мужскую - мужчина. То есть нужно 2 автора. Все исходники я дам, ...