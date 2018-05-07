Всем привет. Ищу человека который сможет помочь прописать минус слова, и заголовки для Яндекс. Директа. Плюс отсортирует запросы. Как все делать покажу. Но в любом случае предпочтение отдается человеку с опытом подобной работы. Пишите как скоро ...
Добавить 19 товаров (тренажеры) в И-М с уник описанием 400-500 симв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить 19 карточек товара в интернет магазин тренажеров.
Написать уникальное описание товаров 400-500 символов. Можно делать рерайт с иточника или на основании характеристик. Уникальность от 70%.
Админка простая, все на одной странице, проще чем опенкарт.
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