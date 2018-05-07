Добавить 19 товаров (тренажеры) в И-М с уник описанием 400-500 симв.

РерайтингЗакрыт12 заявок184 просмотра
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Необходимо добавить 19 карточек товара в интернет магазин тренажеров. 

Написать уникальное описание товаров 400-500 символов. Можно делать рерайт с иточника или на основании характеристик. Уникальность от 70%.

Админка простая, все на одной странице, проще чем опенкарт.

6 лет назад
dshevchuk
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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