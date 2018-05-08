Нужны авторы для постоянного сотрудничества

Всем привет. Ищу человека который сможет помочь прописать минус слова, и заголовки для Яндекс. Директа. Плюс отсортирует запросы. Как все делать покажу. Но в любом случае предпочтение отдается человеку с опытом подобной работы. Пишите как скоро ...
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Нужны грамотные авторы для написания информационных статей для сайтов только на постоянное сотрудничество.
Объемы постоянные и большие. Тематики: путешествия, сад и огород. Работа удаленная, постоянная и стабильная.
Требования:
Грамотный русский язык;
Грамотное изложение своих мыслей, умение пересказать другими словами.
Желательно писать ежедневно (в рабочие дни) от 5 тыс. символов без пробелов. В неделю надо писать от 5 текстов.
Соблюдать требования к форматированию текста из ТЗ!
Соблюдать требования к тошнотности, уникальности, воде и т.д.
Следовать рекомендациям к структуре статьи, которую мы даем.
Правильно употреблять ключевые фразы и слова, которые мы даем.
Оплата:
Еженедельная оплата за опубликованные статьи. Первое время возможна оплата за каждый заказ.
Первые 3 заказа оплачиваем по 40 рублей (тематика туризм) за 1000 символов без пробелов. Далее, при минимальных замечаниях и правках от редактора и корректора увеличиваем цену.
В среднем цена 50 рублей (тематика туризм).
Выплаты возможны на WMR, ЯД, QIWI.
Почта для связи: [email protected]
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