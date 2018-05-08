Нужны авторы для постоянного сотрудничества

Нужны грамотные авторы для написания информационных статей для сайтов только на постоянное сотрудничество.

Объемы постоянные и большие. Тематики: путешествия, сад и огород. Работа удаленная, постоянная и стабильная.

Требования:

Грамотный русский язык;

Грамотное изложение своих мыслей, умение пересказать другими словами.

Желательно писать ежедневно (в рабочие дни) от 5 тыс. символов без пробелов. В неделю надо писать от 5 текстов.

Соблюдать требования к форматированию текста из ТЗ!

Соблюдать требования к тошнотности, уникальности, воде и т.д.

Следовать рекомендациям к структуре статьи, которую мы даем.

Правильно употреблять ключевые фразы и слова, которые мы даем.

Оплата:

Еженедельная оплата за опубликованные статьи. Первое время возможна оплата за каждый заказ.

Первые 3 заказа оплачиваем по 40 рублей (тематика туризм) за 1000 символов без пробелов. Далее, при минимальных замечаниях и правках от редактора и корректора увеличиваем цену.

В среднем цена 50 рублей (тематика туризм).

Выплаты возможны на WMR, ЯД, QIWI.