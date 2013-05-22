Есть исходники приложения (онлайн игра) под iOS. Нужно собрать билд, который можно будет устанавливать на устройства с iOS. То есть нужен исполнитель, имеющий сертификат iOS Enterprise Developer Program, который позволяет выдавать на выходе ...
IOS-клиент для новостного сайта
Базовый функционал:
- ридер новостной ленты
- ридер по разделам
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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