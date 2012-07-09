Доработка Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Бюджет по договоренности

Доработка Битрикс

Приветствую!

Ищется web-программист на постоянную-удаленную работу.

Пока что на 1 проект, CMS: Битрикс(Бизнес)- интернет магазин

Предпочтительно опыт работы с модулем обмена Битрикс+1С Предприятие

Описание работы в приложениях.

Прошу указывать ориентировочно сроки\стоимость.

А также комментарии по задачам.

13 лет назад
Myxa_
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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