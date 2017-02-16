Здравствуйте! Нужно перенести новости с одного сайта на другой. 1. При переносе нужно менять размер фото, дам какой нужен. 2. Нужно добавлять 2 версии рус и англ 3. ...
Описание в карточке товара
Добавить в существующие карточки рюкзаков Wenger описание и изображение, точнее:
1. Title
2. Описание
3. Изображения товара
Пример страницы эталон http://moner.ru/proizvoditeli/wenger/ryukzak-wenger-neo-chyornyj-seryj-1015215
Необходимо скопировать описание, title и вставить в карточку Wenger без описания.
Далее поправить исходя из характеристик и описания товара, не бездумно, а с учетом характеристик и назначения рюкзака.
Сайты доноры, где можно понять предназначение рюкзака и его характеристики дам.
Важно, чтобы сохранялась структура описания и было поправлено описание исходя из предназначения конкретного рюкзака, а не просто скопировано.
Пример пустой страницы:
http://moner.ru/proizvoditeli/wenger/3107202410
Присылайте ваши предложения, обязательно оставлю положительный отзыв при удачной совместной работе.
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