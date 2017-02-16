Описание в карточке товара

Добавить в существующие карточки рюкзаков Wenger описание и изображение, точнее:

1. Title

2. Описание

3. Изображения товара

Пример страницы эталон http://moner.ru/proizvoditeli/wenger/ryukzak-wenger-neo-chyornyj-seryj-1015215

Необходимо скопировать описание, title и вставить в карточку Wenger без описания.

Далее поправить исходя из характеристик и описания товара, не бездумно, а с учетом характеристик и назначения рюкзака.

Сайты доноры, где можно понять предназначение рюкзака и его характеристики дам.

Важно, чтобы сохранялась структура описания и было поправлено описание исходя из предназначения конкретного рюкзака, а не просто скопировано.

Пример пустой страницы:

http://moner.ru/proizvoditeli/wenger/3107202410

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