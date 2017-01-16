Ищу того, кто поможет наполнить фотоальбомы в группе вк для продажи парфюмерии. Суть работы: зайти на сайт - скачать фото парфюма - подписать его соответствующим названием - залить в соответствующий фотоальбом ...
Контент-менеджер рерайтер на сайт флеш игр
Здравствуйте!
Нам нужно забить 1000 игр на сайт флеш игр.
Оплата : 10 руб за одну добавленную игру(всё объясню, это не сложно), 30 руб за 1000 знаков текста(в одной игре от 500 до 1500 знаков, чаще всего по 500 знаков)
Указывайте ОБЯЗАТЕЛЬНО в ответе сколько знаков в день пишите и ваш скайп.
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