Контент-менеджер рерайтер на сайт флеш игр

Здравствуйте!

Нам нужно забить 1000 игр на сайт флеш игр.

Оплата : 10 руб за одну добавленную игру(всё объясню, это не сложно), 30 руб за 1000 знаков текста(в одной игре от 500 до 1500 знаков, чаще всего по 500 знаков)

Указывайте ОБЯЗАТЕЛЬНО в ответе сколько знаков в день пишите и ваш скайп.