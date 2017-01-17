Наполнение сайта товарами

Доброго дня!

Есть задание по добавлению новых товаров (58). Суть сводится к следующему:

1) создание самого товара в админке. Выбирается категория, заполняется Название, по шаблону Title и Description, Цена, Высота, Ширина, Глубина, Фото. На фото накладывается водяной знак в нижний левый угол, как это сделано у всех других товаров.

2) завести недостающие ТХ (заводятся 1 раз, они общие для всего сайта)

3) заполняются ТХ для товаров с сайта-донора

Мы предоставляем прайс-листы, где указаны цены, названия моделей, архив с фото (без водного знака - его нужно добавить), категория на сайте.

Категории для размещения будут уже созданы. Описания делать не нужно.

Сайт для заполнения - http://www.voltmart.ru/

Откуда брать товары:

http://inteps-lider.ru/three-phase/sq-s-series/

http://inteps-lider.ru/single-phase/w-r-series/

http://inteps-lider.ru/three-phase/w-r-series/

http://inteps-lider.ru/single-phase/sq-r-series/

http://inteps-lider.ru/three-phase/sq-r-series/

+5 товаров (вкладка W-1ф из прайс-листа):

http://inteps-lider.ru/single-phase/w-series/detail.php?ELEMENT_ID=462

http://inteps-lider.ru/single-phase/w-series/detail.php?ELEMENT_ID=463

http://inteps-lider.ru/single-phase/w-series/detail.php?ELEMENT_ID=464

http://inteps-lider.ru/single-phase/w-series/detail.php?ELEMENT_ID=465

http://inteps-lider.ru/single-phase/w-series/detail.php?ELEMENT_ID=466

Бюджет на все задание - 2100р.