Работа с email базой

Есть белая база, собранная с соцсетей. 200-220К человек + около 60К не подтвержденных.

Нужно это все дело через емейл-маркетинг сливать на адмитад (наладить раз в 3 дня письмо с лучшими предложениями интернет магазинов).

С задачей нужно справиться под ключ.