Редактирование товаров. OpenCart

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Завершен5 заявок214 просмотров

Раздел для редактирования

http://www.carengineering.ru/brands/ 

Редактируем опции во всех товарах где есть слова (штатная магнитола, головное устройство, штатное головное устройство)

Верно заполненные опции (Опции, дополнительно:, Стоимость установки:, Установка в установочных центрах) 

http://www.carengineering.ru/shtatnaya-magnitola-tucson10-511.html

HTMLOpencart
8 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Выбранный исполнитель

Crc
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$1
2 дня
Хорошая работа! Спасибо!
Четко поставленные задачи. Заказчик всегда на связи. По оплате никаких проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Crc
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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