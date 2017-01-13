Здравствуйте

Ищу человека на сдельно-периодичную работу.

Нужно из одного сайта перенести статьи в другой через админки cms dle и wp, переносим заголовки, текст и ставим вчерашнюю дату

Список адресов статей которые и куда переносить даю в экселе, сейчас около 150 штук

Цена одного переноса 1р

Оплата по факту выполнения в wmr