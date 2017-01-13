Есть описание товаров на сайте. Но добавлены они некорректно. Около 100 товаров. Нужно проверить качество загруженных картинок, выполнить рерайт описания (который уже добавлен к товару). Движок магазина opencart/
Копипаст
Здравствуйте
Ищу человека на сдельно-периодичную работу.
Нужно из одного сайта перенести статьи в другой через админки cms dle и wp, переносим заголовки, текст и ставим вчерашнюю дату
Список адресов статей которые и куда переносить даю в экселе, сейчас около 150 штук
Цена одного переноса 1р
Оплата по факту выполнения в wmr
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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