Есть описание товаров на сайте. Но добавлены они некорректно. Около 100 товаров. Нужно проверить качество загруженных картинок, выполнить рерайт описания (который уже добавлен к товару). Движок магазина opencart/
50 статей на сайт о рыбалке
50 статей на сайт о рыбалке
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