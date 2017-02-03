Наполнить сайт ИиВ

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Завершен2 заявки132 просмотра

Здравствуйте, нужно наполнение сайта, заказ пока что сдельный, если увидем что хорошо работаете будем работать на постоянке.

Что нужно будет делать:

1. Наполнять сайт по готовым материалам которые предоставляем мы (в день нужно добавлять на сайт как минимум 20 статей);

2. Мы даем к примеру одну ссылку откуда нужно скопировать всю статью и добавить нам на сайт. Статьи могут быть с одних картинок, в основном все такие статьи;

3. Вести учет в Google таблицах.

Требование к кандидату:

1. Усидчивость;

2. Внимательность;

3. Опыт в наполнении сайта;

4. Уметь обрезать картинку.

Оплата

За одну добавленную статью на сайт мы платим 10 центов. Цена такая поскольку статей много. Но сначала будем работать сдельно, разовая работа, захотите что бы была эта работа для Вас постоянно мы только ЗА!

8 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$20
15 дней
Работу выполнил на отлично, внимательный к деталям, делает свою работу быстро. Приятный в общении - Рекомендую!!!
Очень доволен сотрудничеством. Заказчик постоянно на связи и оперативно реагирует на вопросы, прислушивается к рекомендациям и без задержки оплачивает работу. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
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