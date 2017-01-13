Здравствуйте, нужно наполнение сайта, заказ пока что сдельный, если увидем что хорошо работаете будем работать на постоянке. Что нужно будет делать: 1. Наполнять сайт по готовым материалам которые предоставляем мы (в ...
Сбор информации в интернете вручную/программ/скриптов/парсинг
Добрый день
Наша компания занимается продажей запчастей для спецтехники.
Есть база спецтехники с моделями. Видами. Сайтами. Но она не полная. Где тоновые модели вышли. Где то не заполнена моделями.
1. Необходимо ее заполнить. Или вручную копируя ссайтов производителей
( примеры)
www.foton-global.com,www.foton.com.cn
А всего до 2000 тысяч марок
, или парся информацию с отраслевых порталов.
2. Надо найти побольше данных отраслевых порталов
3. Необходимо по каждому бренду техники найти соответствующий официальный ролик видеоролик этого бренда.
4. По каждой модели найти изображение вручную или парсинг с поисковых систем.
1. Под каждую модель, бренд, вид техники, изапчастей подобрать синонимы через сервисы на типа synonymonline.ru ( также
отобрать наиболее адекватный подобный сервис предварительно)
Прошу указать цены и условия.
С Уважением
Иванов Дмитрий Сергеевич
Пишите в скайп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
50 статей на сайт о рыбалкеЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, нужно наполнение сайта, заказ пока что сдельный, если увидем что хорошо работаете будем работать на постоянке. Что нужно будет делать: 1. Наполнять сайт по готовым материалам которые предоставляем мы (в ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте Ищу человека на сдельно-периодичную работу. Нужно из одного сайта перенести статьи в другой через админки cms dle и wp, переносим заголовки, текст и ставим вчерашнюю дату Список адресов статей ...Завершен8 лет назад
Требуется размещение 10 статей на сайте тематике "КОШКИ". Статьи уже написаны. Вам остаётся только их разместить. Заголовки и Сео-тайтлы прописывает семантик. Вам необходимо подбирать картинки по тексту и вставлять их в запись. ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написание и публикация отзывов для приложения. На постоянной основе(от 50 шт.,количество символов от 150 и выше). Цена за отзыв договорная, сумма оплаты за отзыв зависит от количества символов в каждом.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
у нас есть некоторый бренд, по самогонным аппаратам, и интересуют пользователи у которых есть аккаунты на форумах по самогоноварению такие, чтобы у этого аккаунта была минимальная репутация, например 30 сообщенийЗавершен8 лет назад
Интернет-магазин спортивной одежды и обуви. Требуется наполнить сайт новыми позициями ( фото, артикул, описание и т.д.) Сайт находится на платформе пром.юа. Позиций более 1000 .Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Наполнить сайт товарами. На vm3. Берем отсюда RIZA.MSK.RU Сюда http://pokrova.msk.ru/ Создать категории, в соответствие со структурой сайта RIZA.MSK.RU. Категории также нужно добавить в левый каталог http://pokrova.msk.ru/. К каждой категории вставить по 1 фото, фотку брать из ...Завершен8 лет назад
Размещение текстов на WordPress: проверка кода (корректности заголовков, мусора)прописывание мета-тегов (предоставляются)подбор картинок и видео (по определенным требованиям в интернете 2-3 картинки и 1 видео к каждой статье)Пишите ваши цены и сроки выполнения.Завершен8 лет назад