Сбор информации в интернете вручную/программ/скриптов/парсинг

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Закрыт3 заявки193 просмотра

Добрый день

Наша компания занимается продажей запчастей для спецтехники.

Есть база спецтехники с моделями.  Видами. Сайтами. Но она не полная. Где тоновые модели вышли. Где то не заполнена моделями.

1.      Необходимо ее заполнить. Или вручную копируя ссайтов производителей

( примеры)

www.baoli-mh.com

www.chinachenggong.com

www.cheryhi.com.cn

chlforklift.com

en.dlcc.cn

www.eaglemanlift.com.cn

www.eoslift.com

www.ep-ep.com

www.feelerforklift.ru

www.foton-global.com,www.foton.com.cn

www.giantmov.com

www.goodsenseforklift.com

www.hcforklift.com

www.helichina.com

www.chinahuahe.com

www.hytsu.com

,jacen.jac.com.cn

www.jjforklift.com

 

 А всего до 2000 тысяч марок

, или парся информацию с отраслевых порталов.

 

 

2.      Надо найти побольше данных отраслевых порталов

3.      Необходимо по каждому бренду техники найти соответствующий официальный ролик видеоролик этого бренда.

4.      По каждой модели найти изображение вручную или парсинг с поисковых систем.

1.      Под каждую модель, бренд, вид техники, изапчастей подобрать синонимы через сервисы на типа synonymonline.ru ( также

отобрать наиболее адекватный подобный сервис предварительно)

 

Прошу указать цены и условия.

С Уважением

Иванов Дмитрий Сергеевич

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8 лет назад
mdsk
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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