Постинг по форумам

Есть база форумов женской тематики. Необходим умный постинг в них с вставкой в пост ссылки на сайт. Пост без рекламы - только информация - ссылка размещается под анкором здесь, на этом сайте, как здесь и т.д.

Постим 2мя вариантами:

- Если на форуме есть ветвь с нужной тематикой (проверяем по поиску) и она живая - последнее сообщение 2017 или 2016 - добавляем свой пост в текущее обсуждение

- Если на форуме нет нужной тематики или она старая - создать 2 аккаунта - с одного задать вопрос, с другого ответить со ссылкой.

Оплата производится по списку форумов (ссылок на посты) через неделю после постинга и в расчет берутся "оставшиеся" ссылки

Пожалуйста, указывайте в заявке цену за 1 форум и Ваш скайп.

Заявки без цены и скайпа рассматриваться не будут