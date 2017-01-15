Постинг по форумам

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок168 просмотров

Есть база форумов женской тематики. Необходим умный постинг в них с вставкой в пост ссылки на сайт. Пост без рекламы - только информация - ссылка размещается под анкором здесь, на этом сайте, как здесь и т.д.

Постим 2мя вариантами:

- Если на форуме есть ветвь с нужной тематикой (проверяем по поиску) и она живая - последнее сообщение 2017 или 2016 - добавляем свой пост в текущее обсуждение

- Если на форуме нет нужной тематики или она старая - создать 2 аккаунта - с одного задать вопрос, с другого ответить со ссылкой.

Оплата производится по списку форумов (ссылок на посты) через неделю после постинга и в расчет берутся "оставшиеся" ссылки

Пожалуйста, указывайте в заявке цену за 1 форум и Ваш скайп.

Заявки без цены и скайпа рассматриваться не будут

8 лет назад
AnnaNiko
Анна 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$3
2 дня

Заявки фрилансеров

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад

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