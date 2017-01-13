Сбор информации о рыночной стоимости

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок168 просмотров

Первая задача - сопоставить несколько прайс-листов, на предмет исключения повторов и составления единого списка. Задача осложняется тем, что названы одни и те же позиции могут быть немного по-разному: может различаться описание, присутствовать/отсутствовать номер модели и т.д. Так что техническими средствами сопоставления списков с наскоку не сделаешь, либо вручную, либо нужно писать скрипт. 

Вторая задача в том, чтобы найти в продаже товары из списка и занести в таблицу с указанием магазина, где продаётся. Долго искать не надо, если на глубине в две ссылки с первой страницы поиска в яндексе или гугле не нашлось - можно пропускать. 

В заявках на исполнение заказа желаемую цену на работу по совмещению прайс-листов (в формате Х рублей за 100 позиций прайс-листа), и желаемую цену за поиск розничных цен (тоже в формате Х рублей за 100 позиций).

8 лет назад
kunkonst
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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