Сбор информации о рыночной стоимости

Первая задача - сопоставить несколько прайс-листов, на предмет исключения повторов и составления единого списка. Задача осложняется тем, что названы одни и те же позиции могут быть немного по-разному: может различаться описание, присутствовать/отсутствовать номер модели и т.д. Так что техническими средствами сопоставления списков с наскоку не сделаешь, либо вручную, либо нужно писать скрипт.

Вторая задача в том, чтобы найти в продаже товары из списка и занести в таблицу с указанием магазина, где продаётся. Долго искать не надо, если на глубине в две ссылки с первой страницы поиска в яндексе или гугле не нашлось - можно пропускать.

В заявках на исполнение заказа желаемую цену на работу по совмещению прайс-листов (в формате Х рублей за 100 позиций прайс-листа), и желаемую цену за поиск розничных цен (тоже в формате Х рублей за 100 позиций).