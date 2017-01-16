Наполнить фотоальбомы группы вк

Ищу того, кто поможет наполнить фотоальбомы в группе вк для продажи парфюмерии.

Суть работы:

зайти на сайт - скачать фото парфюма - подписать его соответствующим названием - залить в соответствующий фотоальбом в группе - подписать (название, объем, стоимость + текст, который я дам)

Всего 120 фотоальбомов, в каждом в среднем 10 фото.

Срок 1-2 дня.