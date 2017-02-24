Перенести новости с одного сайта на другой

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Завершен17 заявок237 просмотров

Здравствуйте! 

Нужно перенести новости с одного сайта на другой. 

1. При переносе нужно менять размер фото, дам какой нужен. 

2. Нужно добавлять 2 версии рус и англ 

3. Обязательно переносить все аккуратно, нужно избавятся от не нужных тегов. (лишних ) к примеру

4. Обязательно нужно что бы дата совпадала с сайтом откуда берем новость и очно так же на новый сайт. 

5. Есть новости где нет англ версии, их нужно выписывать в файл с рус контентом и отдавать мне для перевода. 

Нужно что бы все было аккуратно, красиво, что бы потом не пришлось проверять каждую новость.

Новостей много, за 2015 / 2016 года 

Пишите цену за новость, оплата по факту и по частям. 

8 лет назад
onsales
Денис 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

nataliya_nau
Наталья 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад
$25
7 дней
Работы выполнена, все хорошо.
Сотрудничество состоялось. Проблем не было.

Заявки фрилансеров

nataliya_nau
Наталья 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад

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