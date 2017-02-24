Здравствуйте!

Нужно перенести новости с одного сайта на другой.

1. При переносе нужно менять размер фото, дам какой нужен.

2. Нужно добавлять 2 версии рус и англ

3. Обязательно переносить все аккуратно, нужно избавятся от не нужных тегов. (лишних ) к примеру

4. Обязательно нужно что бы дата совпадала с сайтом откуда берем новость и очно так же на новый сайт.

5. Есть новости где нет англ версии, их нужно выписывать в файл с рус контентом и отдавать мне для перевода.

Нужно что бы все было аккуратно, красиво, что бы потом не пришлось проверять каждую новость.

Новостей много, за 2015 / 2016 года

Пишите цену за новость, оплата по факту и по частям.