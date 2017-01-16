Нужно изготовить прайс в электронном виде ,тема строительные принадлежности ,можно в формате excel все данные есть на почте
Скопировать информацию с сайта
Необходимо скопировать с сайта http://www.cki-com.ru/ данные позиции http://prntscr.com/dwn9qh
1) Всю информацию и фото (без видео) по каждому товару
Разложить по разделам как на сайте.
Пишите свою цену.
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