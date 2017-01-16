Скопировать информацию с сайта

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Закрыт6 заявок163 просмотра

Необходимо скопировать с сайта http://www.cki-com.ru/ данные позиции http://prntscr.com/dwn9qh 

1) Всю информацию и фото (без видео) по каждому товару

Разложить по разделам как на сайте.

Пишите свою цену. 

8 лет назад
ao_socz
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров