miller_lvl

Михаил miller_lvl

 
26 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вы будете довольны нашим сотрудничеством!

1.Создам красивую видео презентацию товара с учётом всех Ваших предпочтений и пожеланий.Презентации PowerPoint

Разработка презентаций: продающих, для выступлений, коммерческих предложений, шаблоны предложений.

2.Качественный рерайт в короткие сроки.

3.Обработка фотографий! Вырезание фона или объектов. Вставка объектов на фон! Ретуширование и редактирование фотографий. Обтравка простых и сложных объектов. Восстановление старых фотографий. Минимальные сроки исполнения.

В МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Cherces
Адам 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$5
10 баллов
3 года назад
Переделать фото в карандашный рисунок
Работу сделал оперативно и очень качественно! Рекомендую
Приятно было работать, задача была поставлена грамотно и понятно, заказчик приятен в общении.Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв