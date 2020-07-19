Вы будете довольны нашим сотрудничеством!
1.Создам красивую видео презентацию товара с учётом всех Ваших предпочтений и пожеланий.Презентации PowerPoint
Разработка презентаций: продающих, для выступлений, коммерческих предложений, шаблоны предложений.
2.Качественный рерайт в короткие сроки.
3.Обработка фотографий! Вырезание фона или объектов. Вставка объектов на фон! Ретуширование и редактирование фотографий. Обтравка простых и сложных объектов. Восстановление старых фотографий. Минимальные сроки исполнения.
В МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ.
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Портфолио
- Наберу ваш текст102 просмотра
- Обтравка фото100 просмотров
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- Логотип любой сложности96 просмотров
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- Создание презентаций любой сложности87 просмотров
- Обработка фото85 просмотров
- Обработка фото64 просмотра
- Обработка фото, формат png90 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Работу сделал оперативно и очень качественно! Рекомендую
Ответный отзыв
Приятно было работать, задача была поставлена грамотно и понятно, заказчик приятен в общении.Рекомендую как заказчика.