Вы будете довольны нашим сотрудничеством!

1.Создам красивую видео презентацию товара с учётом всех Ваших предпочтений и пожеланий.Презентации PowerPoint

Разработка презентаций: продающих, для выступлений, коммерческих предложений, шаблоны предложений.

2.Качественный рерайт в короткие сроки.

3.Обработка фотографий! Вырезание фона или объектов. Вставка объектов на фон! Ретуширование и редактирование фотографий. Обтравка простых и сложных объектов. Восстановление старых фотографий. Минимальные сроки исполнения.

В МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ.