Нарисовать иллюстрацию к стихотворениям в стиле графика

Создаю сайт по творчеству одного современного поэта.

Нужны иллюстрации к каждой работе. Стихотворений много, так что возможно долговременное сотрудничество.

Сайт минималистичный: есть только три цвета (белый, черный, красный) и мало элементов. Каждая страница сайта посвящена одному стихотворению. Есть два базовых варианта: белый фон и черный фон. Красный играет роль акцента. Примеры прикреплены

Ссылка на изображения, которые можно использовать как референсы:

https://yadi.sk/d/5T-yDC-N7xfwJw?w=1

Первая работа не оплачивается, узнаем друг друга и вы показываете, что можете.