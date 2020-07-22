Нарисовать иллюстрацию к стихотворениям в стиле графика

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Закрыт26 заявок1129 просмотров

Создаю сайт по творчеству одного современного поэта. 

Нужны иллюстрации к каждой работе. Стихотворений много, так что возможно долговременное сотрудничество. 

Сайт минималистичный: есть только три цвета (белый, черный, красный) и мало элементов. Каждая страница сайта посвящена одному стихотворению. Есть два базовых варианта: белый фон и черный фон. Красный играет роль акцента. Примеры прикреплены

Ссылка на изображения, которые можно использовать как референсы:

https://yadi.sk/d/5T-yDC-N7xfwJw?w=1

Первая работа не оплачивается, узнаем друг друга и вы показываете, что можете. 

5 лет назад
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