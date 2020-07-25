Создать иллюстрацию персонажа для логотипа

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Завершен23 заявки954 просмотра

Нужна иллюстрация персонажа  для нашего логотипа - мальчик лис. Основные используемые цвета:  яркий оранжевый и оттенки.  Лис должен стоять,  на нем должна быть надета одежда. По характеру лис- всегда свой парень,  добрый, общительный и с хитринкой. 

Компания занимается печатью полиграфии и фотографией. 

Обязательно хорошее разрешение и высокое качество готового файла. 

Пример подобной иллюстрации  прилагаю. Вопросы приветствуются.

5 лет назад
elya_hai
Елена 
42 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vladyslav_
Владислав 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
Отличная работа! Быстро, качественно, красиво. Однозначно рекомендую 👍
Отличное информирование и коммуникация.

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