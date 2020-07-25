Нарисовать вступительную картинку (в любом жанре/стиле) к статье на тему "послеродовая депрессия". Сам заголовок не нужно на картинке писать. ЦЕНА - 7 РУБЛЕЙ / 1 шт. Не нужно отвечать с предложением ...
Создать иллюстрацию персонажа для логотипа
Нужна иллюстрация персонажа для нашего логотипа - мальчик лис. Основные используемые цвета: яркий оранжевый и оттенки. Лис должен стоять, на нем должна быть надета одежда. По характеру лис- всегда свой парень, добрый, общительный и с хитринкой.
Компания занимается печатью полиграфии и фотографией.
Обязательно хорошее разрешение и высокое качество готового файла.
Пример подобной иллюстрации прилагаю. Вопросы приветствуются.
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