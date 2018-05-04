sgv81

Глеб Щербаков sgv81

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать сайт на wordpress

    $250

    Создать сайт на wordpress за 7 дней, по макетам, что бы конечная работа была 100% как макеты. По стоимости 200$ готовы оплатить сразу, 50$  до 04.06.2018 г.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Внести изменения на сайте wordpress

    ДД! Необходимо внести изменения на сайте, сайт создан на wordpress, есть  макеты сайта, конечный вариант должен быть 100% как на макетах! Только через безопасную сделку! В дальнейшем готовы сотрудничать на прямую. ...

    WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Создать сайт на wordpress
WordPress
C Глебом было приятно работать. Все время был на связи и отвечал на все вопросы. С оплатой никаких проблем. Рекомендую как отличного заказчика.
Спасибо Олегу за качественную работу, выполненную в срок, и за адекватную цену! Работой полностью довольны, будем обращаться на постоянной основе, и рекомендовать всем!
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