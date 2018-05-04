$250
Создать сайт на wordpress за 7 дней, по макетам, что бы конечная работа была 100% как макеты. По стоимости 200$ готовы оплатить сразу, 50$ до 04.06.2018 г.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Создать сайт на wordpress за 7 дней, по макетам, что бы конечная работа была 100% как макеты. По стоимости 200$ готовы оплатить сразу, 50$ до 04.06.2018 г.
ДД! Необходимо внести изменения на сайте, сайт создан на wordpress, есть макеты сайта, конечный вариант должен быть 100% как на макетах! Только через безопасную сделку! В дальнейшем готовы сотрудничать на прямую. ...