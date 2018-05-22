Создать сайт на wordpress

$250
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать сайт на wordpress за 7 дней, по макетам, что бы конечная работа была 100% как макеты. По стоимости 200$ готовы оплатить сразу, 50$  до 04.06.2018 г.

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
sgv81
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Oleg_10
Олег 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$250
7 дней
Спасибо Олегу за качественную работу, выполненную в срок, и за адекватную цену! Работой полностью довольны, будем обращаться на постоянной основе, и рекомендовать всем!
C Глебом было приятно работать. Все время был на связи и отвечал на все вопросы. С оплатой никаких проблем. Рекомендую как отличного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Нужен срочно сайт

    Нужно создать красивый адаптивный сайт для компании которая занимается производством специй и приправ. ТЗ брошу в личку. Обязательно писать цену и сроки. В первую очередь будет рассматриваться портфолио работ. (Дополнительно скажу: нужен только красивый неповторимый дизайн)

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сайта визитки + каталог

    Требуется разработать сайт на вордпрессе или мод х с каталогом продукции жби изделий Не нужно эффектов, анимаций, регистраций Состав главной: гориз меню, слайдер, вертик меню (список категорий), текст, инфографика (дадим 3 иконки), форма заказа звонка звонка (на ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт

    нужно создать сайт для заказа и оплаты полиграфических услуг. прим. www.sborka.ua, но чтобы это был не слизанный дизайн . Нужна индивидуальность.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт-одностраничник православного магазина

    Информационный сайт существующего православного магазина без привязки платежных систем и интернет магазина.  Мобильная версия и авторизация через соцсети должны быть. Возможность добавлять картинки товаров с описанием.  Есть домен на хостинге timeweb.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт для туризма

    Нужен сайт для туризма как у наших конкурентов www.vtour.by .  Полностью устраивает этот сайт. Нужно изменить дизайн  и сократить функционал этого сайта.  Всю информацию можно оставить такой же, через админку переделаем все предложения и текста, что бы не ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад