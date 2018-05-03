Информационный сайт существующего православного магазина без привязки платежных систем и интернет магазина. Мобильная версия и авторизация через соцсети должны быть. Возможность добавлять картинки товаров с описанием. Есть домен на хостинге timeweb.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно создать сайт для заказа и оплаты полиграфических услуг.
прим. www.sborka.ua,
но чтобы это был не слизанный дизайн . Нужна индивидуальность.
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