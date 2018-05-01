Создать сайт на 7 страниц - можно на WordPress

Кроссбраузерность и кроссплатформенность для сайта обязательны.

Нужно придумать, как можно расположить в меню длинные заголовки разделов Сайта, чтобы они красиво, органично выглядели, и пользователям хотелось бы по ним переходить.

Сайт должен отвечать основным требованиям SEO, чтобы Google легко и быстро смог прочитать контент моего сайта, на всех страницах.

Техзадание, текст для сайта и основные картинки находятся во вложении. С меня еще шапка для сайта и несколько фотографий к разделам, вместе с баннерами.

P.S. Уважаемые Вэбмастера, вы совсем что ли берега попутали? Выставляете такие ценники за простенький сайт с 7 страницами текста? Уберите ради бога свои неадекватные заявки. Я тут тоже далеко не новичок.

Уникальный дизайн для этого сайта не нужен! Все картинки обеспечу я. Можно использовать один из готовых шаблонов, то есть тупо подогнать. Постоянно обновляться данный сайт не будет, поэтому функционал нужен самый простой.