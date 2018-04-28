Добрый день. Нужен типичный Корпоративный сайт на WP или html в лендниге. Чем занимается компания(услуги): http://prntscr.com/jb8rcv Страницы: -8 разделов услуг, реквизиты и контакты. или так - Услуги, реквизиты и контакты. На каждую услугу найти не большое описание и 3-4 фотки
Сайт 2 из двух экранов с 3D моделью Автомобиля Mercedes G63 AMG W463
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для Сайта сделать 3D модель Автомобиля Mercedes G63 AMG (W463) черного цвета с тонированными стеклами
все черные наружные детали кузова автомобиля разделить на сантиметры в квадрате, то-есть например 3х4=12см2, 10х2=20см2, 4х7=28см2 и тд в сантиметрах.
Возможность в 3D моделе выбрать любое свободное место на кузове и добавить свой логотип (загрузить логотип не менее 1000х1000 в формате png, масштабировать прям на 3D модели до нужного размера в конкретно выбраним месте кузова автомобиля, при масштабировании должны меняться показатели стоимости в зависимости от размера размещаемого логотипа, возможность вращать логотип относительно 3D модели авто) стоимость квадратного сантиметра для любой части автомобиля одинаковая и задана изначально.
После выбора масштабированного размера и выбора места размещения, сделать возможность сохранить данный логотип размещенный на кузове 3D модели. Данный сохраненный вариант отправляется на модерацию и может быть отредактирован модератором (возможность перемещать логотип, масштабировать, загружать новый, вращать логотип), отклонен (прежняя 3D модель остается на сайте без изменений), или одобрен (при одобрении текущая версия 3D модели заменяется на сайте)
Сайт состоит из 2 экранов:
1 экран - шапка сайта с логотипом и текстом организатора с контактами, ниже 3D модель автомобиля
2 экран - текстовое разъяснение для чего все это, где автомобиль участвует на каких выставках, показатели, статистика, преимущество размещения логотипа, на каких мероприятиях показывается авто, и тд... и внизу подвал с логотипом и текстом организатор тел, контакты, и тд.
Все в строгом красивом стиле.
Без указания в сопроводительном письме к заявке примерной стоимости и сроков, заявки будут удалены.
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