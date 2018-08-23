Сайт по указанию услуг: обработка фотографий

Задача:

создать сайт по оказанию услуг, именно речь идет о обработке фотографий.

Идеально было бы на системе Opencart, т.к. имеется опыт работы с этой системой, но это не обязательно.

Процесс:

Человек регистрируется, получает подтверждение на майл, активируя свой аккаут.

Логинится и создает новый проект, выбирая опции, указанные в приложении.

Варианты отгрузки тоже прикреплены.

Так же необходимы возможности загрузки файлов на сервер, создав предварительно на сервере паку с новым заказом, куда и отгрузятся фотографии.

Заказчик после выполнения заказа получает ссылку, по которой он может скачать фотографии

Само собой разумеется, что происходить это должно после оплаты заказа.

Нужно иметь в виду, что минимальная сумма заказа составляет к примеру 10 долларов, т.е. если он захочет обработать одну фото, он вынужден будет заплатить все равно 10 долларов.

На картинках нет одной опции: уровня сложности обработки. В данном примере идет речь об обработке простых фото.

Как опцию можно было бы добавить уровень сложности, который так же влияет на цену.

Сроки: проект скорее спонтанный и соответственно не срочный.