Сайт по указанию услуг: обработка фотографий

Добрый день Задача: есть купленный шаблон, нужно его переделать под наши требования (внести информацию нашу, лишние блоки удалить) Шаблон: https://themeforest.net/item/industrial-and-engineering/19013654 Сайт откуда брать инфу: http://flagman-volga.ru/ ТЗ по правкам главной https://yadi.sk/d/wL8q7-VM3X9E8L Еще будут описания каждой внутренней Постоплата рублями, 3 т.р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
создать сайт по оказанию услуг, именно речь идет о обработке фотографий.
Идеально было бы на системе Opencart, т.к. имеется опыт работы с этой системой, но это не обязательно.
Процесс:
Человек регистрируется, получает подтверждение на майл, активируя свой аккаут.
Логинится и создает новый проект, выбирая опции, указанные в приложении.
Варианты отгрузки тоже прикреплены.
Так же необходимы возможности загрузки файлов на сервер, создав предварительно на сервере паку с новым заказом, куда и отгрузятся фотографии.
Заказчик после выполнения заказа получает ссылку, по которой он может скачать фотографии
Само собой разумеется, что происходить это должно после оплаты заказа.
Нужно иметь в виду, что минимальная сумма заказа составляет к примеру 10 долларов, т.е. если он захочет обработать одну фото, он вынужден будет заплатить все равно 10 долларов.
На картинках нет одной опции: уровня сложности обработки. В данном примере идет речь об обработке простых фото.
Как опцию можно было бы добавить уровень сложности, который так же влияет на цену.
Сроки: проект скорее спонтанный и соответственно не срочный.
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