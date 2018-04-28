Сделать/скопировать лендинг, перевести на русский

Добрый день Задача: есть купленный шаблон, нужно его переделать под наши требования (внести информацию нашу, лишние блоки удалить) Шаблон: https://themeforest.net/item/industrial-and-engineering/19013654 Сайт откуда брать инфу: http://flagman-volga.ru/ ТЗ по правкам главной https://yadi.sk/d/wL8q7-VM3X9E8L Еще будут описания каждой внутренней Постоплата рублями, 3 т.р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется англоязычный лендинг. Нужно его скопировать или сделать аналогичный на русском языке.
- Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $48
Добрый день. Записал видео. [url=https://youtu.be/efS-RIn6-A0]https://youtu.be/efS-RIn6-A0[/url] Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы. Хостинг [url=https://cp.beget.com/]https://cp.beget.com[/url] P/s: забыл в видео упомянуть, что при нажатии на кнопку купить, открывается форма для заявки. После отправки, ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
1. продажа бытовых кондиционеров для дома, 2. Продажа бытовых электрических водонагревателей, 3. Продажа котлов отопления. Требования: - возможность редактирования для человека с базовыми знаниями, - мобильная адаптивность, - корректная работа в основных браузерах, - примеры лендингов в предложении услуг (обязательно), - размещение на моем ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
есть сайт-донор на osDate хочу максимально близко похожий такой по дизайну и функциональностиСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать сайт- визитку студии свадебного декора с каталогом работ на WordPress. Есть сервер, со свежеустановленным WP, ТЗ и схема сайта, к-й мы хотим. Как ориентир, чтобы понять сложность: https://ld-wp.template-help.com/wordpress_65343_v1/ Необходимо сделать: - подобрать тему из готовых и ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $35
Необходимо сделать одностраничный сайт для продажи часов с upsell'ом. Сайт должен иметь и полноценную, и мобильную версию. Техническое задание готово, нужные изображения найти будет очень просто. [b]Оплата 2200р через безопасную сделку, работа простая, поэтому бюджет не обсуждается.[/b] Сроки выполнения ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
https://24trader.pro скопируйте полностьюСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $400
Доска объявлений под ключСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен сайт-каталог примерной такой же https://sk-derevodom.ru/ Чтобы так же была сортировка и фильтры по разделам. Дизайн хороший должен быть. Можно на любой cms сделать, фреймворки тоже можно рассмотреть как вариантСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры! 1). Мне требуется мультилендинг на 3-5 страниц. Тематика автомобильная, товар один, но для разных авто. Соответственно мультилендинг должен подставлять посетителю заголовок и цену, по его поисковому запросу. С нуля можно не писать, готов рассмотреть шаблонные варианты, ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт6 лет назад