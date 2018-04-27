Накатить osDate и слегка модифицировать

Здравствуйте, Нужно сделать одностраничный промо сайт для приложения. Одна страница с парочкой экранов приложения и описанием. В футере 2 ссылки: связь с нами и terms. Вот примеры того что нравится, но мне нужно еще проще(в этих слишком много описания). https://coinomi.com/ https://bitsnapp.com/ https://runkeeper.com/index https://jaxx.io/ https://www.dailyyoga.com/ https://privatix.com/ru/ https://www.cryptonomynow.com/ Лого ...